«Умники и умницы» покорились вологодскому школьнику

Кадр телепередачи

Одиннадцатиклассник из Вологды Тимофей Толстиков поучаствовал в интеллектуальном соревновании на Первом канале. Учащийся школы №30 вышел в полуфинал и победил в нем. Телепередачу россияне увидели 13 февраля. Мальчик рассказал, что его готовила учитель истории Никоарэ Марина Ивановна. Кроме того, школьник в этом году удостоился губернаторской премии «Юные таланты Вологодчины». Эрудита поздравил мэр Вологды и представители управления образования города. В программе «Умники и умницы» соревновались в знаниях и другие вологжане: из Череповца, Харовска и Сокола.