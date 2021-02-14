У мэра Вологды родился пятый ребенок

Счастливый отец Фото: vk.com

Мэр Вологды поделился радостной новостью: он стал отцом в пятый раз! Несколько дней назад у ситименеджера родилась дочь. Сергей Воропанов признался, что к таким чувствам невозможно привыкнуть. "В пятый раз, как в первый!", - заявил мэр.

Наследница руководителя городской администрации появилась в роддоме на улице Пирогова. В учреждении карантин, поэтому папе увидеть ребенка удалось не сразу. Сообщается, что новорожденная весом 3,6 кг, а ростом 53 см. Многодетного отца с радостным событием поздравил губернатор Вологодчины.

У мэра еще три мальчика и одна девочка.