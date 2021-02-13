Череповецкий убийца 15 лет скрывался в Болгарии по эстонскому паспорту

Застреливший человека и ранивший двоих в Череповце скрывался в Болгарии с поддельным паспортом гражданина Эстонии. Преступление произошло в 2005 году.

Преступника вычислили и экстрадируют в Россию. Об этом сообщает прокуратура Вологодской области. Преступление было совершено еще в 2005 году. Он выстрелил из пистолета не менее семи раз, убив одного человека и ранив двух прибывших на место инспекторов охранного агентства.

Стрелок был осужден: заочно суд вынес ему приговор, назначив ему наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Выяснилось, что преступник скрывался от правоохранительных органов на территории Республики Болгария по поддельным документам гражданина Эстонии.

Вскоре преступник прибудет в Вологодскую область отбывать наказание. ФСИН России поручено организовать прием и этапирование осужденного в колонию.