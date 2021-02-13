В День всех влюбленных парам и друзьям в Вологде можно сэкономить

В Вологде друзья и влюбленные могут сэкономить в походах на каток и кино.

14 февраля влюбленные в Вологде смогут пройти на катки в День Святого Валентина по одному билету. На катках «Динамо» и «Локомотив» прой дет акция «Вдвоем по одному билету». Как сообщает Вологда.рф, стадион «Динамо» будет работать как обычно - с 12:00 до 21:00, стадион «Локомотив» для катаний откроют после спортивных соревнований с 15:30 до 21:00.

Расписание сеансов составлено с техническими перерывами на 30 минут для подготовки льда через каждый час катания.

Организаторы сообщают, что акция приурочена ко Дню Святого Валентина, однако распространяться будет не только на влюбленные и семейные пары, сэкономить смогут и друзья, и подруги, пришедшие на стадион 14 февраля.

Кинотеатр "Ленком" тоже подготовил подарок: 14 февраля вдвоем по одному билету смогут пройти пары на сеансы в 17:55 (мультфильм "Душа") и в 19:55 (отечественная кинолента "Родные").

В Кремлевском саду с 19:00 до 21:00 у арт-объекта "Кованное сердце" будет работать фотограф, который сделает бесплатную фотосессию пар. Специальную инстарамку предоставит молодежный центр "ГОР.СОМ35". Фотографии опубликуют в сообществе "Мы вологжане".