В Череповце появится еще одна интеллект-библиотека

Проект реконструкции уже готов.

Мэр города заявил о намерении развивать библиотечную сеть Череповца. В городе металлургов создадут еще одну интеллект-библиотеку. Реконструкции подвергнется библиотека № 3 на улице Краснодонцев, 17.

Сейчас фонды библиотеки насчитывают почти 30 тысяч книг, ее посещают 1700 читателей, здесь работают 7 бесплатных клубов по интересам.

Сейчас библиотеки превращаются в модные места, куда можно приходить целыми семьями.

— Продолжаем превращать библиотеки в центры семейного чтения и модные места, где можно отлично провести время, — сообщил мэр Череповца Вадим Германов. - Нам всем понравилась интеллект-библиотека в Северном районе. Именно по этому пути и будем двигаться дальше. Задача: воплотить в жизнь новую концепцию современной библиотеки.

На реконструкцию необходимо 10 млн рублей. Библиотеку, если позволит бюджет, обновят уже в этом году. Напомним, первая в городе интеллект-библиотека была открыта в ноябре прошлого года в Северном районе.