Жуткое ДТП с пенсионером попало на камеры наблюдения в Вологде

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В Вологде в Завокзальном микрорайоне произошло жуткое ДТП с участием пешехода. У дома №63 по улице Можайского сегодня около 11 утра сбили мужчину.

59-летний вологжанин переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда в него врезался «Фольксваген Джетта» с 35-летней автоледи за рулем. Момент ЧП попал на видео с городских камер. Видно, что мужчина пролетает от удара несколько метров, а водитель уезжает на обочину.

Пострадавшего госпитализировали с травмами различной степени тяжести, сообщила пресс-служба ГИБДД по Вологодской области.