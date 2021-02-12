В Чагоде сгорела трехкомнатная квартира с людьми

Место трагедии Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Чагоде сгорела квартира с людьми. Погибли женщина и ее сын. Возгорание случилось в трехкомнатной квартире в пятиэтажном кирпичном доме на улице Кирова, 26. ЧП случилось 12 февраля в 10: 59. На тушение пожара выезжали 14 человек и 7 единиц техники. Полностью пожар был ликвидирован в 11 часов 44 минуты.

Полностью выгорела комната площадью 12 квадратных метров. Огнем уничтожена мебель. В квартире погибли 78-летняя женщина и 51-летний мужчина: мать и сын.

Причину трагедии будут устанавливать специалисты, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области.