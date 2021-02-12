30-летний пасынок собирался отрезать отчиму голову, но не успел

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Семейная трагедия началась со ссоры. Молодой человек угрожал отрезать отчиму голову, но тот опередил.

ЧП случилось в Тарногском районе. 55-летний мужчина ссорился 30-летним сыном своей жены. Но это был их последний конфликт.

Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, вечером 17 октября 2020 года в деревне Афанасьевской произошла ссора. 30-летний пасынок пил, не работал, что не нравилось отчиму. Наследник не пускал мужа своей матери в дом, угрожал ночью отрезать отчиму голову.

В этот раз 55-летний мужчина в ярости избил пасынка. 30-летний парень получил травмы головы, так что на следующий день скончался. Суд отправил отчима на 6 лет в исправительную колонию строгого режима.