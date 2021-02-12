В Вологодской области налажено производство огнетушителей

Процесс штамповки Фото: администрация города Вологды

Накануне Нового года вологодское предприятие запустило производство огнетушителей. Это первое предприятие такого рода на Северо-Западе.

По объемам производства предприятие занимает второе место по стране.

Сейчас здесь работает линия полного цикла. При этом частично используется местное сырье: северсталевский металл и порошок от "Аммофоса".

Раньше это предприятие занималось лишь заправкой огнетушителей. Но было закуплено оборудование, сотрудники прошли обучение в Китае. Сейчас производство готово выпускать до 5 тысяч огнетушителей в сутки. На производстве работает 60 человек, общая численность сотрудников - около 100.

Мэр Вологды Сергей Воропанов побывал на предприятии и пообещал помощь в развитии предприятия.

Как сообщает официальный сайт Вологды Вологда. рф, главное управление ФСБ страны, космодром в Мирном, государственные цирки уже оснащены огнетушителями, изготовленными в Вологде.