В Вологодской области подорожал бензин

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В России растет цена на бензин. Литр Аи-92 поднялся до 44,02 руб., Аи-95 стоит 47,69 руб. за литр, Аи-98 - 54,25 руб.

Не стала исключением и Вологодская область. С нового года средняя стоимость топлива выросла примерно на один процент. Наиболее значительный рост показал бензин АИ-98. Литр этой марки бензина стоит больше 51 рубля. Вместе с ним подорожали АИ-95 и АИ-92. Такие данные приводит Вологдастат.

Меньше всего подорожало дизельное топливо, а также фирменные марки, как например ЭКТО-100.

По мнению экономистов, цены на бензин влияют на стоимость продуктов питания и недвижимости.