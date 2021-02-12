Череповчанин пустил переночевать дачного строителя, а тот его обокрал

Череповчанин пустил строителя помыться, а тот его обокрал.

32-летний знакомый попросил 64-летнего череповчанина помыться и переночевать. Когда-то он стоил беседку на даче, так что пенсионер пустил его в дом.

Но после визита гостя мужчина не досчитался 15 тысяч наличных и 29 тысяч рублей на банковской карте. Пострадавший заявил о случившемся в полицию.

Строитель беседки был задержан, в отделе полиции он сознался, что обманул доверчивого пенсионера и обокрал его. Деньги он успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вероятно, ночевать и мыться дачный строитель будет в колонии: санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.