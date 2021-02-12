В центре Вологды годами стояло и работало незаконное сооружение

Пристройка, в которой размещается летняя веранда кафе «Бульвар», простояла в центре Вологды не одно лето. Внезапно оказалось, что она построена владельцем здания незаконно.

Начальник Административного департамента Администрации города Вологды подписал распоряжение о ее сносе.

Согласно его распоряжению от 5 февраля сносу подлежат 10 строений в разных частях города, в том числе и пристройка к дому на улице Батюшкова, 6. В документе, в частности, говорится: "Освободить земельный участок в границах кадастрового квартала 35:24:0201012 по адресу: г. Вологда, ул. Батюшкова, вблизи дома № 6 от самовольно установленного объекта движимого имущества: 1 летней веранды".

Согласно распоряжению, владелец здания должен разобрать незаконное сооружение в течении месяца.