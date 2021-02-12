В Вологодской области мужчина лишился всего: дома, гаража, бани, Лексуса

ЧП случилось в Вологодской области 11 февраля около 11 часов. В Кич-Городецком районе мужчина остался без дома с пристройками и без дорогостоящей иномарки. Все было уничтожено огнем.

Возгорание началось с гаража, но быстро перекинулось на соседние постройки. Площадь пожара - 250 квадратных метров.

Полностью сгорели гараж, баня, дровяник, гараж, дом. Мужчина был обладателем иномарки Lexus 2019 года выпуска стоимостью более 3 миллионов рублей. Иномарка полностью уничтожена огнем.

Имущество принадлежало 53-летнему мужчине. Причина ЧП - неисправность электрооборудования, сообщает пресс-служба областного МЧС.