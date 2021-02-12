В Вологде Митцубиси столкнулся с Патриотом

В Вологде на улице Конева столкнулись автомашины. Подробности об аварии рассказали в ГИБДД.

11 февраля в 12:40 около дома №14- а по улице Конева 52-летняя женщина-водитель на УАЗ выезжала от ТЦ "Макси". При этом она не предоставила преимущество транспорту, двигавшемуся по улице Конева. 29-летний молодой человек двигался по Конева в сторону улицы Архангельской. В результате столкновения пострадала 24-летняя пассажирка Митсубиси, ей была оказана первая медицинская помощь. Обе машины получили кузовные повреждения.