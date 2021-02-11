Вологжанин отомстил соседу, обокрав квартиру

В Вологде вычислили вора, обокравшего квартиру. В дежурную часть полиции обратился 33-летний вологжанин. Он сообщил, что из его квартиры пропали деньги - 10 тысяч рублей, наушники, куртка и кроссовки. Ущерб пострадавший оценил в 23 тысячи рублей. Полицейские сумели вычислить вора.

Специалисты установили, что следов взлома квартиры не было. Подозрение пало на ранее судимого 31-летнего соседа потерпевшего, сообщает сайт Управления МВД области.

В отделе полиции он дал признательные показания. При этом мужчина сообщил, что накануне вечером у них с соседом произошел конфликт. А потом увидел, что дверь в квартиру его обидчика открыта, а хозяина нет. Так что он зашел в квартиру, взял то, что попалось под руку, и ушел. Деньги он успел потратить, а вещи - продать.

По данному факту следственным отделом УМВД России по г. Вологде возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкции данной части статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.