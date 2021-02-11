В Вологде ищут пассажира, ехавшего на автобусе №6 8 февраля

В Вологде ищут пассажира автобуса №6. ПАТП-1 определило первого победителя акции.

Предприятие-перевозчик проводило конкурс, пообещав одному из участников, 100-тысячному пассажиру, оплатившего проезд банковской картой, вручить подарок - проездной.

Известно, что победитель розыгрыша ехал 8 февраля в автобусе №6 между 15:20 и 15:30. Банковская карта его заканчивается на цифры «0493». Сейчас организаторы ищут счастливчика, чтобы вручить приз.

А акция будет продолжаться. Условия остаются прежними: нужно 100-тысячным расплатиться за проезд картой в автобусе ПАТП-1. Подарок - бесплатный проездной билет на месяц.