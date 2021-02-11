Молодой сокольчанин представлялся девушкой и показывал "свою" порнографию

Фото Emiliano Vittoriosi

31-летний житель Сокола в июле 2018 года скачал себе на телефон нескромные женские снимки. Еще в 2017 году мужчина создал женскую страничку в соцсети для общения на интимные темы с другими пользователями. Спустя какое-то время любителю клубнички пришла идея рассылать "свою" порнографию и обсуждать ее с посторонними, выдавая себя за молодую девушку.

В итоге мужчина был наказан за распространение порно на 250 часов обязательных работ. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.