Вологжанин-казанова обирал одиноких дам с разных концов России

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В Вологде задержали 32-летнего мужчину, который оказался причастным к серии мошенничеств, направленных на одиноких женщин. На допросе вологжанин признался в преступлениях и раскрыл свою схему.

Аферист зарегистрировался на сайте знакомств, подобрал фотографию очень привлекательного мужчины и наврал с три короба: описал себя состоятельным бизнесменом, сулил дамам красивую жизнь. В процессе общения мужчина просил помочь купить недвижимость у женщин в регионе, якобы деньги для этого он переведет. Однако в каждом случае мошенник врал, что из-за технической ошибки средства не поступили. Чтобы проблему быстро решить, нужно перевести деньги в ответ...

Мошеннику удалось обмануть трех доверчивых жительниц Тюменской и Московской областей, Краснодарского края на 200 тысяч рублей. Позже стало известно о причастности подозреваемого к еще 6 аналогичным преступлениям. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области. Мужчине грозит до 5 лет по статье "Мошенничество с причинением значительного ущерба".