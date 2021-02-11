Череповецкие конкуренты по теплицам судились из-за ссылок в поисковиках

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В Федеральную антимонопольную службу обратилась компания "Завод готовых теплиц" с жалобой на своего конкурента "Теплицы Севера". Заявителю не понравилась реклама в Яндексе и Google. Якобы ответчик использовал словосочетание "Завод готовых теплиц Череповец - официальный сайт", что вводит в заблуждение покупателей, ведь это похоже на товарный знак истца.

На момент проведения проверки оказалось, что если ввести в поисковую строку "завод готовых теплиц Череповец официальный сайт", то в числе первых отображалась ссылка на сайт "Теплицы Севера", хотя товарного знака заявителя на нем не было. УФАС разъяснило, что такая поисковая выдача формируется автоматически и часто связана с употребляемыми на сайтах словами. В то же время, ничьи интеллектуальные права нарушены не были.

УФАС, разобравшись в ситуации, прекратило дело. Компания "Завод готовых теплиц" снова подала жалобу, но уже в Арбитражный суд Вологодской области, потом и в 14-й арбитражный апелляционный суд, и даже в Суд по интеллектуальным правам, но безуспешно.