Вологжан приглашают на "Лыжню России"

Фото Martine Jacobsen

В Вологде до 12 февраля принимают заявки на участие во всероссийских лыжных соревнованиях "Лыжня России", которые пройдут уже в 39 раз. 13 февраля на стадионе «Локомотив» спортсмены побегут дистанции в 5 и 10 км и в 2021 метр.

Старты начнутся в 9:30, номера выдаются за час. В конце мероприятия награждение победителей. Перед началом гонки участникам необходимо показать паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС, справку о допуске от медика.

В прошлом году в областной столице гонку пробежали 4 тысячи спортсменов, сообщает официальный сайт администрации Вологды.