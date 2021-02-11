Школьник оторвал дорожный знак, чтобы скатиться с горки

Ребенок оторвал таблички, чтобы прокатиться на них с горки Фото: vk.com

В сентябре прошлого года в рамках проекта «Народный бюджет ТОС» была построена детская площадка во дворе дома № 117 на улице Карла Маркса. Однако уже в феврале над ней поработал вандал.

Общественную собственность попортил ученик школы №42 на глазах других детей. Мальчик оторвал две таблички игрушечных знаков пешеходного перехода, чтобы прокатиться на них с горки. У многих вологжан такое поведение просто не укладывается в голове... Свидетели позвонили сотрудникам ТОС «Водники», те сумели вернуть назад один из знаков, но второй уже так просто поправить не удалось. Придется обращаться к бывшему подрядчику. Активисты ТОС сообщили, что родители вредителя готовы возместить ущерб, который составил 25 тысяч рублей.

"Очень жаль, что не у всех наших детей есть бережное отношение к своему и чужому имуществу", - написали представители ТОС в соцсети. Имя виновника решили не разглашать.