В Вологодской области вынесен приговор угонщикам автомобиля и похитителям водителя

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Два вологжанина, житель Белозерска и череповчанин, угнали автомобиль со спящим в салоне владельцем. Им вынесен приговор. Об этом сообщает пресс-служба судов области.

Череповецкий городской суд признал 39-летнего жителя Белозерска и 58-летнего жителя Череповца виновными. Они были осуждены по п. а, в ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон группой лиц по предварительному сговору). Кроме того, белозерец признан виновным в совершении грабежа с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья (п. г ч. 2 ст. 161 УК РФ).

Утром 25 октября 2020 года два пьяные друга увидели у ТРЦ «Макси» на ул. Архангельской в Череповце работающий автомобиль ВАЗ-21140. На переднем пассажирском сидении спал автовладелец, а в замке зажигания находились ключи. Череповчанин сел за руль, белозерец разместился на заднем сидении. Один из них забрал из куртки автовладельца телефон стоимостью 12 000 рублей. Белозер удерживал проснувшегося, а череповчанин увозил всех за город. На берегу реки Ягорбы череповчанин остановил автомобиль, и автовладелец сумел сбежать.

Угонщики прокатились по Череповцу и поехали в поселок Тоншалово Череповецкого района. Там череповчанин передал руль белозеру, тот направился в Белозерск один. Там его задержали сотрудники полиции.

Потерпевший рассказал, что проснувшись, он увидел, что автомобиль едет, но притворялся спящим. Но потому у него в кармане куртки зазвонил телефон, угонщики увидели, что он проснулся. Один у другого спросил - есть ли у подельника нож, затем они говорили, что утопят его в реке, так как он сдаст их полиции. К счастью, он смог выскочить из машины и убежать.

Суд по совокупности приговоров назначил белозеру окончательное наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 месяца. Череповчанину суд назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.