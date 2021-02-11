Вынесен приговор сокольчанину, избившему до смерти сожительницу в инвалидном кресле

-

Мужчина избил сожительницу, от побоев молодая женщина скончалась.

Как сообщает областное управление следственного комитета, трагедия произошла в Соколе в период с 24 апреля по 7 мая 2020 года. Точную дату преступления установить не удалось.

52-летний нетрезвый житель города поссорился со своей 31-летней сожительницей. У него пропали деньги, так что он заподозрив женщину в краже. Сожительница в это время была в беспомощном состоянии: она находилась в инвалидной коляске из-за травмы ноги.

Но это не остановило агрессора. Он жестоко избил молодую женщину. В ночь на 10 мая 2020 года женщина умерла.

Как выяснила экспертиза, у нее была закрытая травма груди с многочисленными переломами ребер. От нее у пострадавшей развилась правосторонняя пневмония, а затем и легочно-сердечная недостаточность.

По всей видимости, мужчина был домашним тираном, но подруга ни разу не обращалась в полицию. Так что мужчина к уголовной или административной ответственности не привлекался.

Районный суд вынес приговор: сокольчанин проведет 8 лет в колонии строгого режима.