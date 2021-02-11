Череповчане будут меньше ждать автобуса

-

В Череповце решили разработать единое расписание общественного транспорта. Такую задачу поставил мэр: череповчане жаловались, что "то густо, то пусто". Часто в один момент к остановке подходит сразу несколько автобусов, а если на них опоздал - приходится долго ждать.

"В минус 20 градусов даже пять минут, проведенные на остановке, кажутся вечностью. После введения единого расписания такие проблемы должны уйти в прошлое", - сообщил Вадим Германов. Последние 3 месяца посвятили анализу пассажирского потока и маршрутов транспорта. В будни по городу работают до 215 автобусов и 24 трамвая: всего до 140 тысяч пассажиров в день. В выходные пассажиров меньше на 40%. Ситименеджер заявил, что забитость автобуса недопустима, а предельной считается наполняемость автобуса в 50%.

Единое расписание должно появиться в ближайшие месяцы. В Вологде пока такую систему вводить не собираются.