Ревнивый череповчанин выплатит за поврежденный BMW соперника

Череповчанин выплатит 288 тысяч рублей за поврежденный из ревности BMW.

Мировой судья в Череповецком районе признал 34-летнего местного жителя виновным в умышленном уничтожении чужого имущества.

10 октября 2020 года в деревне Ирдоматка Череповецкого района молодой мужчина металлическим предметом нанес кузовные повреждения BMW 320. Ущерб был оценен в размере 288 405 рублей.

Как оказалось, мужчина рассорился с владельцем иномарки из-за девушки, которая ранее жила с одним, но позднее стала встречаться с другим. Как сообщает пресс-служба судов, девушка решила вернуться к подсудимому. А тот в ходе выяснения отношений из чувства ревности разбил сопернику автомобиль.

Вандал с предъявленным ему обвинением согласился полностью, исковые требования о возмещении причиненного ущерба признал.

Как выяснилось, у мужчины уже была непогашенная судимость.Поэтому мировой судья назначил череповчанину наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и возложением обязанности возместить причиненный материальный ущерб потерпевшему в течение года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.