Череповчанину разрешили не платить за вывоз воображаемого мусора

-

В Череповце региональный мусорный оператор «Чистый След» обратился в суд о взыскании с местного жителя задолженности за вывоз мусора в размере 1411 рублей 32 копеек, пени 31 рубль 53 копейки и даже госпошлины в 400 рублей. Однако череповчанин оказался не так прост и подал встречный иск, ведь в квартире никто не жил с момента сдачи дома. Мужчина неоднократно обращался в «Чистый След» за перерасчетом, предоставляя счета за электроэнергию. Он попросил судью оштрафовать компанию за такую работу.

Как сообщила пресс-служба судов Вологодской области, суд принял во внимание, что согласно решению Верховного Суда РФ от 26 февраля 2020 г. № АКПИ19-967 при временном отсутствии граждан внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке и в случаях, которые утверждаются Правительством РФ. За общедомовые нужды же придется заплатить в любом случае.

В итоге иск мусорного оператора и встречный череповчанина были отклонены. Судья посчитал, что отсутствие методики перерасчета не является основанием для ущемления прав пользователя ЖКХ. Решение может быть обжаловано.