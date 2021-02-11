Молодой человек с наркотиками задержан около станции Вологда-2

Молодого человека остановили с наркотиками около станции Вологда-2. Он устроил пять закладок, и еще у него было 5 граммов запрещенных синтетических веществ.

23-летнего жителя областной столицы задержали сотрудники транспортной полиции у железнодорожных путей. Он находился за рулем автомобиля возле станции. В машине обнаружено два свертка с наркотиком.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. "г" ч.4 ст. 228.1 УКРФ «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». За это преступление может грозить до 20 лет лишения свободы, сообщает Вологодский линейный отдел МВД России на транспорте.

Как оказалось, он приобрел вещество оптом в интернете и собирался продать в розницу. Он успел "зарядить" лишь пять закладок.