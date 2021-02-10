Череповецкий банкир, его заместитель и бухгалтер заплатят 1,18 млрд после банкротства

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Арбитражный суд Вологодской области пересмотрел свое решение по делу о банкротстве банка "Бумеранг", т.к кассационная инстанция отменила прошлый судебный акт. Агентство по страхованию вкладов в 2018 году подало заявлению о взыскании убытков от банкротства с физлиц, контролировавших учреждение. Банк работал с 1990 по 2015 год.

С череповецкого банкира Валерия Сикорского, его заместителя, главного бухгалтера и взыщут 1 млрд 180 млн рублей. Изначально деньги должны были выплатить еще и 4 члена правления.

20 мая 2015 года Центральный банк РФ лишил кредитное учреждение лицензии из-за "неудовлетворительного качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток": убыток возник из-за выдачи "Бумерангом" заведомо невозвратных кредитов.

ЦБ посчитал, что руководители и владельцы банка не предприняли мер для нормализации деятельности. 43% акций принадлежали экс-депутату ЗСО Валерию Сикорскому, который также был председателем советов директоров череповецких «Меткомбанка» и «Сокол-банка», страховой компании «Шексна», директором по финансам и экономике «Северстали».