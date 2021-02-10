Вологжанка била дочь, выгоняла на мороз и заставляла воровать

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41-летняя жительница Чагодощенского района издевалась над своей 16-летней дочерью. Женщина в квартире и на придомовой территории систематически избивала и мучила подростка различными способами. В том числе, выгоняла на мороз без верхней одежды. По словам пресс-службы СУ Следственного комитета по Вологодской области, мать совершала противоправные действия "исходя из личной неприязни и ложно понимаемых методов воспитания".

3 января 2020 года женщина узнала, что знакомый пенсионер получил выплату. Вологжанка угрозами лишить девочку еды и одежды заставила украсть из кошелька пожилого мужчины 13,5 тысяч рублей. Деньги мамаша забрала себе.

Родительнице суд назначил наказание в виде условного срока на 3 года и 8 месяцев с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев по статьям "Причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего находящегося в материальной и иной зависимости от виновного", "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления совершенное родителем с применением насилия и угрозами его применения" и "Кража с незаконным проникновением в жилище", сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.