Вологжанин выиграл счастливый проездной

Фото ПАТП-1

В областной столице прошел конкурс от перевозчика ПАТП-1, о котором заявили еще 1 февраля. Компания сулила стотысячному пассажиру бесплатный проездной на месяц. Главное было оплатить транспортные услуги банковской картой. Победитель определился в течение недели и теперь разыскивается для вручения подарка.

Известно, что счастливчик проехался 8 февраля на автобусе маршрута № 6 в 15:20–15:30. Его карта заканчивается на цифры 0493. Звонок от везучего вологжанина ждут по телефону 8 (800) 200-44-88.

Ежедневно в будние дни у перевозчика ПАТП-1 банковской картой расплачиваются 14 тысяч человек, в выходные — 9 тысяч. А с 9 февраля начался новый отсчет лотереи!