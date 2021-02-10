Вологжане продолжают ежедневно погибать от COVID-19

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На Вологодчине за минувшие сутки по информации на 10 февраля официально зарегистрировано еще 242 новых случая заражения коронавирусом - это 13 место среди регионов РФ. Такое же число было и 24 ноября - тогда количество зараженных начало резко увеличиваться. В последние два месяца сумма выявляемых каждый день пациентов с COVID-19 медленно уменьшается.

Статистика Фото: Яндекс.

Однако, каждый день приходят сообщения о нескольких смертях заболевших опасным вирусом. За последние сутки погибли еще семеро вологжан, а всего с начала пандемии от COVID-19, по официальным данным, умерли 684 жителя. В России за минувшие сутки заболели 14 494 человек, общее число превысило 4 млн.