Подрядчикам, поставившим новогодние ели в Вологду, недоплатили

Площадь Революции Фото: администрация города Вологды

В областной столице из контракта на закупку новогодних елей и украшений для них общей стоимостью в 3,8 миллиона рублей удержали 360 тысяч. Работай занималась «Опт-строй».

По данным пресс-службы администрации Вологды, подрядчик не смог полностью выполнить свои обязанности. На главных площадях Вологды так и не появились две живые ели - вместо них пришлось экстренно покупать одно искусственное дерево, второе нашлось на складе. В микрорайонах в эти новогодние праздники с огромным опозданием появились лишь 14 из 19 елей, 6 из которых не соответствовали техзаданию.

А вот контракт контракт на содержание, монтаж и демонтаж новогоднего оборудования, который получила другая компания, снизив при этом цену с 4,4 млн рублей до 1,5 млн, оказался успешным. Претензий у вологжан к подрядчику не возникло.