В Вологде пожурили педагога, который провел матерную лекцию о Навальном

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Управление Вологды сообщили о результатах проверки в школе №5 после инцидента на уроке ОБЖ. Напомним, недавно в интернет попала аудиозапись лекции на неформальном языке о митингах и политике. Учитель кричал школьникам старших классов, что про такого "засранца" и "никто" как Алексей Навальный до протестов даже не слышал, а оппозиционер просто "пешечка в чьей-то игре".

В пресс-службе администрации Вологды сообщили, что с педагогом проведена работа о недопустимости некорректной манеры общения с детьми. По данным управления образования, представители школы связались с родителями учеников, но те не высказали никаких претензий к такой манере обучения.