Вологжанин убил родного брата: с места преступления изъяты 15 ножей

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В Вологде осудили 31-летнего братоубийцу.

В начале июне 2020 года в общежитии на улице Конева сосед утром обнаружил погибшего от раны 38-летнего мужчину и следы застолья. Прибывшие правоохранители установили, что вместе с вологжанином проживал 31-летний брат и его сожительница. В доме людей уже не было. На месте обнаружена футболка младшего брата хозяина в крови и следы обуви на линолеуме. Из квартиры изъяли 15 ножей для криминалистического исследования.

Когда младшего брата и его сожительницу нашли, они не стали скрывать свое отношение к убийству. Мужчина рассказал, что в ходе употребления спиртного приревновал свою возлюбленную к родственнику и нанес удар ему в грудь, который оказался смертельным. Подозреваемого заключили под стражу.

Суд признал подсудимого виновным в убийстве брата и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, недавно младший брат подменил старшего в суде, чтобы тот успел скрыться. Тела брата и сестры нашли в лесу. Братья угнали Ягуар и поехали в Питер к знакомой.