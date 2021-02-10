Нетрезвая вологжанка кинулась с ножом на полицейского

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В Вологде 30-летняя женщина напала на полицейского с ножом. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении вологжанки.

14 ноября двое участковых исполняли свои обязанности, связанные с административным надзором над вологжанкой. Правоохранители прибыли к ее дому на улице Ленинградской для заполнения необходимых документов. Женщина оказалась пьяна, ее попросили проследовать в отдел. Но у вологжанки были другие планы на вечер. Она схватила нож и, явно его демонстрируя, пошла на полицейских. В итоге женщина смогла ударить оружием сотрудника в плечо, причинив ему ссадину.

Теперь женщина обвиняется в "Применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Материалы дела переданы в суд, сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.