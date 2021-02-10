Сокольчанин кидался мебелью в полицейского

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Сокольский межрайонный следственный отдел ведет расследование инцидента, произошедшего 28 января.

В кабинет участкового города Сокола доставили 26-летнего нетрезвого местного жителя за совершение административного правонарушения. В какой-то момент мужчина решил помешать полицейскому выполнять свою работу, взял стул и кинул в 25-летнего сотрудника правопорядка. Предмет интерьера попал по руке праовохранителя и причинил ему боль.

Теперь на сокольчанина завели уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Мужчине грозит штраф до двухсот тысяч рублей или принудительные работы до 5 лет, либо арест до 6 месяцев или лишение свободы до 5 лет, сообщает пресс-служба СУ СК по Вологодской области.