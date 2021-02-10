Вологжанам заменят лифты

- Фото: Правительство Вологодской области

В 2021 году капитальный ремонт многоквартирных домов в Вологодской области будет софинансирован Фондом содействия реформированию ЖКХ. В 2019 году губернатор региона инициировал запуск региональной программы по замене лифтового оборудования. В Министерство строительства и ЖКХ РФ были направлены предложения по созданию федеральной программы замены лифтов в домах с гарантией софинансирования от регионов, но решение застопорилось.

Теперь на федеральном уровне дан старт проекта, в Вологодской области он запущен в этом году. Составляется график замены лифтов и перечень домов. 88 лифтов заменят благодаря федеральной поддержке.

За 2020 год удалось отремонтировать 437 многоквартирных домов. К концу прошлого года в областную программу капитального ремонта многоквартирных домов включено 9742 зданий. На 2021 год запланирован капремонт еще 330 домов, сообщила пресс-служба Правительства области.