Не все желающие на станции Вологда смогли посетить поезд Победы

В Вологде побывал поезд Победы. Об этом сообщала "Комсомолка". Многие вологжане хотели бы посмотреть впечатляющую экспозицию, однако совсем маленьких детей туда не пропускали, да и билетов оказалось меньше, чем желающих. Ситуацию прокомментировала Лилия Сенченко, пресс-секретарь СЖД:

"Это федеральный проект, РЖД - партнер, не организатор. Поэтому все вопросы лучше задать прямо на сайте, в разделе "обратная связь". Меня многие спрашивают: можно ли попасть как-нибудь без регистрации? Увы, никак. Действительно, из-за особенностей проведения экскурсии и ограничительных мер, билетов было гораздо меньше, чем желающих. Если вы не смогли попасть на экскурсию, советую посмотреть 3Д тур на сайте поезда. https://поездпобеды.рф/3d-tur/

Музей на колесах, посвященный 40-м годам прошлого века, посетил губернатор области Олег Кувшинников.

Мы посмотрели и послушали на сайте. Невероятно!