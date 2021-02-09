У череповчан 131 автомобиль увезли на штрафстоянку

Рейд по Восточной улице Фото: www.gorodche.ru

В конце декабря в Череповце на проблемных территориях выставили дорожные знаки «остановка запрещена» и «стоянка запрещена по четным/нечетным числам», «работает эвакуатор». Транспорт там либо мешал уборке снега, либо закрывал обзор на дороге. Автолюбителям дали 20 дней на привыкание к новым правилам. Теперь срок истек.

«Спецавтотранс» планирует проводить регулярные рейды с эвакуатором. При уборке улиц размещенные по правилам машины могут приподнять, а вот в случае нарушений ПДД следует эвакуация на штрафстоянку с дальнейшим возмещением затрат. Штраф по статье «несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками» составляет 1500 рублей, если собственник не вышел - транспорт перемещается на спецстоянку.

По мнению экспертов, с каждым годом нарушителей только больше. Например, за первый месяц нового года из-под запрещающих знаков эвакуировали 131 автомобиль, сообщает ГородЧе.