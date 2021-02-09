В Вологодской области сгорел гараж туркомплекса

В субботу около 3 часов ночи, поисково-спасательная группа #АСУНЦВытегра выезжала на пожар, сообщает паблик центра. Горел двухэтажный гараж, расположенный на территории туристического комплекса «Вытегория» в деревне Щекино Вытегорского района.

В здании находились три транспортных средства.

В пожаре получили травмы 25-летний молодой человек и 20-летняя девушка. Оба были доставлены в Вытегорскую ЦРБ.

На место выезжали сотрудники ОП, АСУНЦ "Вытегра", ПЧ-35, ОТП и ОНД. Но ликвидировать возгорание удалось только к 8 часам утра.