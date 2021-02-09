В Вологодской области в огне погибли домашняя птица и кролики

Все хозяйство пенсионера сгорело дотла. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Тотемском районе сгорели животные. Пожар произошел 8 февраля, в 17:45 в деревне Мосеево.

Там загорелась постройка, где 70-летний мужчина держал домашнюю птицу и кроликов. Все здание площадью 40 квадратных метров охватило огнем.

В результате пожара хозяйственный двор полностью уничтожен. В огне погибли 22 курицы, 7 индюков, 7 уток, 7 кроликов.

Предварительно причиной пожара названы проблемы с дымоходом или печью. Но не исключена версия аварийного режима работы в электрической сети, сообщает пресс-служба регионального МЧС.