Автоинструктор из Кадуя съел свои документы в полиции

Richard Dykes @chdwck9

В Кадуе осудили местного жителя, который работал автоинструктором - мастером производственного обучения. В ноябре 2019 года мужчину остановил участковый полиции. Инструктор как раз проводил практическое занятие с кандидатом в водители на учебном автомобиле. Он предъявил свидетельство автошколы о прохождении обучения и аттестации, но правоохранитель заподозрил, что документ может быть поддельным и изъял его, сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

В отделе полиции автоинструктор вырвал свои документы у участкового и съел. Осталась лишь часть печати, фотография и дата выдачи свидетельства. Согласно заключению экспертов, подписи на остатках документа были выполнены не представителями автошколы, а дата выдачи и вовсе совпадает с периодом, когда мужчина находился в колонии.

Оказалось, что кадуйчанин в интервале с лета до самой поимки купил поддельные бумаги у неизвестного лица. Нарушителю назначили полгода лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.