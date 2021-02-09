На родине Деда Мороза лихач влетел в здание коррекционной школы

Фото от Александра Быкасова из группы СМ | Великий Устюг

В Великом Устюге в четвертом часу дня 8 февраля Лада Гранта на полной скорости влетела в здание коррекционной школы. Нетрезвый водитель не сразу понял, что пора входить в поворот: дорога "внезапно" окончилась учебным заведением. К счастью, на тротуаре не было пешеходов.

О ДТП на улице Виноградова, 17 сообщила группа СМ | Великий Устюг. Как пояснили NewsVo в областном управлении ГИБДД, за рулем автомобиля находился 30-летний мужчина. Медосвидетельствование подтвердило наличие опьянения у потенциального убийцы.