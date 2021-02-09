ЧМК обещает снизить количество выбросов в атмосферу на одну пятую

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Череповецкий металлургический комбинат собирается к 2024 году снизить количество выбросов в атмосферу. В рамках нацпроекта «Экология» грязное производство решило уменьшить загрязнение воздуха на 22% с 2017 года. Планируется возвращать газы с агломерационной машины в технологический цикл - на такой проект собираются потратить 2,5 млрд рублей. Специалисты нашли способ снизить расход коксовой мелочи, а за ней и угарного газа. Об этом сообщил гендиректор дивизиона «Северсталь Российская сталь» на пресс-конференции.

Евгений Виноградов рассказал о результатах работы компании за минувший год. Северсталь увеличила объёмы производства, разработаны новые виды стали К-52 и К-56, освоены инновационные марки стали для «Рено» и КамАЗа, металл ЧМК будет использован для трубопроводов на Крайнем Севере. Запущен первый блок коксовой батареи с беспылевой выдачей, третья доменная печь. На Северстали стартовало производство респираторов, сообщило ИА 35медиа.