Любимый вологодский актер и режиссёр Анатолий Михасик скончался на 77 году жизни

Фото: группа " Вологодский драматический театр" ВКонтакте

Любимый вологжанами актер и режиссёр Анатолий Михасик умер на 77 году жизни. Он скончался 9 февраля после болезни - около месяца он находился в моногоспитале.

Анатолий Иванович окончил Свердловское театральное училище в 1965 году. С 1968 года служил в Вологодском драматическом театре, а с 2007 – в Вологодском театре для детей и молодежи.

На сцене Вологодского драматического театра зрителю особенно запомнились его роли Пирамидалова в спектакле по пьесе А. Островского «Богатая невеста», Эркки Карило в "Безобразной Эльзе", Кирилла в "Дачном романе", Вагина в спектакле по пьесе М. Горького "Дети солнца", Дьякова в "Дети Арбата".

"...Забыть Герострата!" Фото: "ТЮЗ - любимый театр Вологды" ВКонтакте

За 13 лет в ТЮЗе сыграл практически во всех постановках театра. В их числе "Три мушкетера", "На дне", "Счастье моё…", "Вишневый сад", "Дубровский", "Утиная охота", "Алые паруса", "Старые песни о нас".

О времени и месте похорон станет известно позже.