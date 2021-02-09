Осудили угонщика машин, порезавшего вологжанина в Ковыринском парке

Суд назначил наказание молодому вологжанину за попытку угона, угон и нанесение ножевых ранений незнакомцу. Вологодский городской суд осудил 18-летнего угонщика, но приговор может быть обжалован.

В полночь 3 июля 2020 пьяный года юноша дворе дома № 33 на ул. Московской в Вологде проник в салон ВАЗ-21061 через незапертую водительскую дверь и попытался завести двигатель, но не смог - оказалось, в машине нет аккумулятора.

Этой же ночью около 03.00 вологжанин около дома на ул. Воркутинской сел за руль автомобиля ВАЗ-2107, водительская дверь которого была не заперта, посадил друзей в салон и поехал кататься. Однако руль заблокировало, он, разбив соседние машины, поставил автомашину в этом же дворе.

А ночью 6 июля на территории Ковыринского парка он нанес вологжанину три удара ножом.

По его словам, он выпивал с друзьями у стадиона «Витязь». Около 00.30 у них произошел конфликт с компанией молодых людей, которые распивали спиртное на соседней скамейке. Они подрались, затем помирились и разошлись. В ходе продолжающейся пьянки к ним снова подошли молодые люди, снова была драка, в ходе которой он сбегал за ножом.

Вернувшись, он увидел, что компания уходит в сторону улицы Лечебной. Но навстречу ему вышел какой-то мужчина, которому он и нанес ему удары ножом.

Суд назначил вологжанину окончательное наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. К назначенному наказанию суд частично присоединил неотбытое по предыдущим приговорам.

Приговор в законную силу не вступил, обжалован, сообщает пресс-служба судов.