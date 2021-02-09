В Череповце льготники платят за проезд через карту "Мир" или транспортную карту

В Череповце льготникам на общественном транспорте стало ездить удобней. Валидаторы сейчас установлены в 42 автобусах и одном трамвае. Для оплаты льготного проезда через валидатор в МФЦ нужно зарегистрировать карту "Мир" или оформить льготную транспортную карту. Чтобы 23 тысячи человек уже пользуются нововведением. Об этом сообщает cherinfo.

"Это могут сделать три категории: школьники, студенты и льготники. Нужен паспорт, СНИЛС, документ, подтверждающий льготы. Потом нужно прикрепить карту "Мир" или получить отдельную транспортную карту. Карта "Мир" оформляется за одно посещение. Для получения транспортной карты нужно прийти дважды: написать заявление и через три дня получить карту. Уже больше 23 тысяч горожан получили транспортную карту и прикрепили карту "Мир", с начала этого года - больше трех тысяч. Соотношение по картам примерно 50 на 50. Ежедневно приходит примерно 200 человек", - пояснила Ирина Салеева, начальник МФЦ.

Ежедневно в МФЦ обращается порядка 200 человек. Сейчас работа ведется по предварительной записи. Записаться можно по телефону: 77-07-07.