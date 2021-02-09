На трассе А-114 пьяный дальнобойщик на фуре устроил гонки с ДПС

Нетрезвый житель Коми гнал на фуре по федеральной трассе Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В минувшие выходные днем в дежурную часть МВД по Череповецкому району поступил сигнал о том, что водитель тягача, движущегося по трассе А-114, ведет себя странно. Шедший со стороны Ленинградской области "Вольво" с полуприцепом заметили на 197 километре трассы Вологда — Новая Ладога.

Сотрудники ГИБДД попытались остановить дальнобойщика, но он проигнорировал требования и укатил в сторону города металлургов. Правоохранители начали преследование с включенными маячками. На 183 км водитель большегруза не справился с управлением и съехал на обочину.

За рулем оказался нетрезвый житель республики Коми. 40-летний мужчина выдохнул паров алкоголя почти в 10 раз больше нормы: 1,298 мг/л при максимально допустимом значении 0,16 мг/л. Водитель не согласился с показаниями прибора, тогда гонщика доставили в областной наркологический диспансер №2 в Череповце — состояние опьянения подтвердилось и там.

Водителю грозит до 2 лет лишения прав и штраф за «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Составлен протокол и за«Невыполнение требования об остановке». Фуру с грузом разместили на спецстоянке.