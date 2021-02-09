Начальник вологодского МВД подал в суд на оппозиционера за высказывание

Фото со страницы УМВД и Евгения Доможирова ВКонтакте Фото: Евдокия САХАРОВА

Начальник вологодской полиции требует защитить свою честь в суде. В Вологде глава регионального управления МВД России подал иск на местного оппозиционера Евгения Доможирова. Генерал Виктор Пестерев увидел пост в соцсети в группе правозащитного движения "Вместе" от 5 октября прошлого года. В сообщении упоминалось следующее: «назначает и снимает генералов президент Российской Федерации, то мы хотим обратиться к нему и спросить, почему под управлением генерала Пестерева не заводятся уголовные дела по уже массовым преступлениям против жителей на улице Ярославской»

Генерал заявил, что в сообщении содержатся сведения, «не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию истца, с учетом сферы его профессиональной деятельности, занимаемого должностного положения». Начальник УМВД, который, по слухам, вместе с несколькими другими начальниками региональных силовых структур уже собирался на пенсию, потребовал удалить оскорбительный пост и запретить распространять подобные, по его мнению, ложные сведения в дальнейшем.

Напомним, между вологжанами и подрядчиком на месте строительства детсада на Ярославской идет противостояние еще с прошлой весны. Некоторые жители недовольны, что вместо сквера, который засадили деревьями ветераны, прямо у их окон внезапно началась стройка. По их словам, с ними даже не были согласованы проезды техники. Периодически активисты выходят на протесты и собрания. После одного из мероприятий в отделении полиции скончался активист Сергей Пахолков.