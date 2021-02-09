Моногоспиталь на Северной в Вологде открылся в самое напряженное для моногоспиталя на Советском время. Фото: Иван Чухнин

Два моногоспиталя на Вологодчине будут закрыты, заведения должны вернуться к привычному режиму работы - лечить людей. Об этом сообщил областной оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Изменения, по словам губернатора области, связаны с сокращением числа госпитализированных пациентов.

Как и планировалось, с 1 февраля вологжан перестали принимать в моногоспитале на улице Северной в Вологде. Пациентов выписали домой или перевели в другой госпиталь. Сейчас в здании проводятся дезинфекционные мероприятия. И, ориентировочно, с 15 февраля возобновит работу хирургическое отделение.

Также сократится количество коронавирусных коек в Череповце - полностью прекратит работу моногоспиталь на базе Череповецкого родильного дома. Там проведут дезинфекцию, будет осуществляться контроль микробиологических смывов.Затем роддом начнет работу в прежнем режиме.

Кстати, как показывает статистика, количество инфицированных снизилось, но не в такой мере, в которой будут сокращены специализированные койки.